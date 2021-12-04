AÖL (açık lise sınav sonucu) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonucu sorgulama

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlandı.

2021 açık öğretim lisesi sınavları ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları online olarak yapılacak. AÖL 1. dönem sınavları 4 Aralık 09.30'da başlayacak 10 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek. Sınavlar online olarak yapılacak.

AÖL 2021 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulanacak. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.

AÖL sınav sonuçları nasıl değerlendirilecek?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.