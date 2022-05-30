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Eğitim AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Eğitim hayatlarına açık öğretim lisesinde devam edenler AÖL 3.dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, AÖL 3.dönem sınavları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-30 19:58:00 -
AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık öğretim ortaokulu ve lisesinde eğitim hayatlarını sürdürenler 3.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖL 3.dönem sınavları temmuz ayında mı yapılacak?

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3.dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3.dönem sınavlarının temmuz ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak sınavın hangi gün ve saatlerde yapılacağına ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı. Sınavların yapılacağı tarihle ilgili bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. AÖL sınavları bu yıl online olarak yapıldı. 3.dönem sınavlarının da online olarak yapılması bekleniyor.

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