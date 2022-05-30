Açık öğretim ortaokulu ve lisesinde eğitim hayatlarını sürdürenler 3.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖL 3.dönem sınavları temmuz ayında mı yapılacak?

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3.dönem sınavlarının ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3.dönem sınavlarının temmuz ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak sınavın hangi gün ve saatlerde yapılacağına ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı. Sınavların yapılacağı tarihle ilgili bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. AÖL sınavları bu yıl online olarak yapıldı. 3.dönem sınavlarının da online olarak yapılması bekleniyor.