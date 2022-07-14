AÖL 3. dönem sınavları ne zaman nasıl yapılacak? MEB açık lise sınavları nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir. ilgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır.

Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir. Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.