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Eğitim AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlarının 25-29 Mart tarihleri arasında tamamlanmasının ardından öğrenciler, gözlerini 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlere çevirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sınav takvimlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak eden öğrenciler, sınav tarihlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 15:05:00 -
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık öğretim lisesi 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, gözlerini 3. Dönem sınavlarının yapılacağı tarihlere çevirdi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Liselerinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart tarihi saat 09.30'da başlamıştı. Söz konusu sınavlar 29 Mart tarihi 23.59’da tamamlandı. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesi üzerine öğrenciler, 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 29 Mart tarihinde tamamlanan sınavların ardından öğrenciler, sınav sonuçlarını ne zaman öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçlar ne zaman açıklanır?

Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde sona ermiş, AÖL sınav sonuçları ise 11 Mart tarihinde açıklanmıştı.

AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli mi?

AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içerisinde yapılacağı ön görülüyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınav takviminde değişiklikler yapılabileceği de tahmin ediliyor.

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