Açık öğretim lisesi öğrencileri ikinci dönem sınavlarının ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, AÖL sonuçları hangi gün açıklanacak?

AÖL 2.dönem sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sınav sonuçları:

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2.dönem sınavları çevrimiçi olarak 1-10 Mart tarihleri arasında yapıldı. AÖL sınavlarını tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bilgi verilmedi. 1.dönem sınav sonuçları, sınavlar tamamlandıktan on gün sonra açıklanmıştı.

Kim AÖL'ye kayıt yaptırabilir?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.