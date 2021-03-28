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Eğitim AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuç ekranı | Açık öğretim lisesi öğrencileri 2.dönem sınavlarının ne zaman sona ereceğini, sınav sonuçlarının ise ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları bitti mi? AÖL sınavları ne zaman sona erecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 22:23:00 -
AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuç ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle 5-6 Aralık 2020'de yapılması gereken AÖL 1.dönem sınavları şubat ayına ertelendi. 1. dönem sınavları online olarak 25 Şubat - 1 Mart tarihlerinde yapıldı. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2.dönem sınavları online olarak yapılıyor. Sınav sistemi 28 Mart 2021 saat 09.30'da açıldı. AÖL 2.dönem sınavları 29 Mart Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Sınavlarını tamamlayanlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. 1.dönem sınavları 1 Mart'ta tamamlanmış sonuçlar ise 11 Mart'ta açıklanmıştı. 2.dönem sonuçlarının da on gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınavları her ders için kaç dakika? Açık öğretim lisesi online sınav süresi
AÖL sınavları her ders için kaç dakika? Açık öğretim lisesi online sınav süresi

Eğitim

AÖL sınavları her ders için kaç dakika? Açık öğretim lisesi online sınav süresi

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