AÖL 2. dönem sınavları nasıl yapılacak? MEB 2022 AÖL 2. dönem sınav tarihi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açıköğretim lisesi sınav tarihleri ve AÖL sınavları nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. Lise eğitimine örgün sistem üzerinden devam edemeyen öğrenciler için hizmet veren Açıköğretim Liselerinde ikinci dönem sınavları ile ilgili kayıt yenilemeler Aralık ayının sonunda başlamıştı. MEB, AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüzyüze mi sorusunun cevabını paylaştı.

AÖL 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak.

2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

AÖL 2. dönem sınavı nasıl olacak yüz yüze mi online mi?

MEB, Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

Açık lise nedir?

Açık Öğretim Lisesi sistemi uzaktan eğitim sistemine göre kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler. Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır. Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.

Açık lise ders geçme kredisi

Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler. Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir. Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.