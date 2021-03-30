Lise eğitimlerini tamamlayarak diploma sahibi olmak isteyen adaylar, AÖL 2. dönem sınavlarına girdi.

Online sınav ekranında farklı tarayıcı kullanan, bilgi ve soru paylaşımında bulunan öğrenciler hakkında yasal işlem uygulanacak. AÖL sınavlarında adaylara her ders için 20 soru yöneltildi. Test şeklinde yapılan sınavlarda değerlendirme işlemi 100 puan üzerinden yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında her doğru yanıtın cevabı 5 puan olurken, yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçlarına ilişkin tarih açıklamasında bulundu. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL 2. dönem sınavları hangi tarihlerde açıklanır?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart saat 23.59 itibariyle tamamlandı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Geçtiğimiz dönem yapılan sınavlar 1 Mart tarihinde sona ermişti. Söz konusu sınav sonuçları ise 11 Mart tarihinde açıklanmıştı.

AÖL 2. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL 2. dönem sınavlarını tamamlayan adaylar, sınav sonuçlarına AÖK Bilgi Yönetimi Sisteminden ulaşabilecek.

MEB’in yayımladığı duyuruda, sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veriler açıklanmayacağı belirtildi. Cevap anahtarında hata olması ve hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi durumunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soruların dahil edileceği açıklandı.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması halinde iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak. Geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacak.