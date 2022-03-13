AÖL 2. dönem sınav sonuç son dakika açıklandı mı? MEB açık lise sınav sonuç sorgulama ekranı!

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen AÖL 2. dönem sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi'nin 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihlerinde uygulandı. AÖL öğrencileri, sınav sonrasında sonuçlar için arayışa koyuldu. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise öğrencileri, AÖL sınav sonuçları için heyecan yaşarken, MEB 2021-2022 AÖL sınav tarihlerinin tümünü duyurdu. İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri...

AÖL sonuçları açıklandı mı?

AÖL 2. Dönem sınavları online sistem üzerinden gerçekleşmişti. 2022 Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere AÖL 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler şimdi de internet aramalarında "AÖL 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

AÖL sonuçları nasıl öğrenilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ