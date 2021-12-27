AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman 2022 AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? Açık lise sınavları online mi yapılacak?

2022 AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman? 4-10 Kasım 2021 tarihlerinde online şekilde açık lise sınavlarına katılıan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçlarını 20 Aralık’ta öğrendi. AÖL 1. dönem sınavının tamamlanmasıyla birlikte şimdi de AÖL 2. dönem sınav tarihi merak ediliyor. 2022 yılına girilecek olmasıyla birlikte AÖL 2. dönem sınav tarihleri sorgulanır oldu. "AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün, yüz yüze mi, online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde tamamlandı..

AÖL 2. dönem kayıları ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitime devam eden binlerce öğrenciyi ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi kayıtları yakın zaman sonra başlayacak. 2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti. Bu yılını kayıtları kapsamında, kısa süre içinde sürecin başlayacağı tahmin ediliyor. Bu hususta bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.