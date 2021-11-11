AÖL 1. dönem sınavı tarihleri ne zaman 2021? Açık lise sınavları, AÖL sınav giriş belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 2021 2022 AÖL Açık Öğretim Lisesi sınavları için heyecan dorukta. MEB'in düzenlediği ve on binlerce öğrencinin gireceği AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 2021 - 2022 eğitim öğretim dönemi içinde Açıköğretim Lisesi Sınavına girecek öğrenciler AÖL 1.dönem sınav tarihini Google'dan aratıyorlar. İşte 2021-2022 Eğitim döneminin 1. dönem sınav tarihleri haberimizde...

2021 açık lise sınavları ne zaman?

AÖL 2021 1. dönem sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 2021 1. dönem sınavı aralık ayında yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlanacak.

AÖL nedir? AÖL nasıl olunur?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

Açık liseden nasıl mezun olunur?

AÖL’den mezun nasıl olunur?

-Öğrenim görülen dönemin en az 8 ve üzeri olması gerekir.

-Toplam alınan kredinin 192 ve üzeri olması gerekir.

-Zorunlu derslerin tamamında başarılı olunması veya muaf olunması gerekir

-Dil ve anlatım dersinden başarılı olunması veya muaf olunması gerekir.