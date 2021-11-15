Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarına katılacak öğrenciler 2021 AÖL 1. dönem sınav tarihini sorguluyor. MEB 2021 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Bu sorunun cevabını araştıran öğrenciler cevabı MEB tarafından gelen açıklama ile aldı. MEB, 2021 l. dönem AÖL sınav takviminde sınav tarihlerini açıkladı. İşte MEB 2021 açık öğretim lise sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman olacak? AÖL 1. dönem sınavı saat kaçta başlayacak? 2021 AÖL sınav süresi ne kadar? İşte 2021 AÖL sınavı detayları.

AÖL okuyucuları tarafından merakla beklenen 1. dönem ilk sınav tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takviminde 1. dönem ilk sınav tarihleri belli oldu. İşte MEB 2021 AÖL 1. dönem sınav takvimi.

AÖL 1. dönem sınav ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlanacak.

AÖL 1. dönem sınavı online nasıl yapılacak?

AÖL online sınav girişi AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden oluşan testleri belirtilen tarihlerde cevaplayabilecekler. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak AÖL online sınavları için öğrenciler sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yapacak. Tüm derslerin sınavlarını tamamlayan gençler sınav tarihlerinin sona kadar sisteme giremeyecek.

Sınavlarda öğrencilere çoktan seçmeli, dört seçenekli testler uygulanacak. Seçilen sınava 'Sınava Başla' butonuna tıklayarak başlanacak ve her sorunun ardından 'Kaydet ve İlerle' butonuna tıklayarak ilerleyecekler ve sınav sonunda 'Sınavı Bitir' butonu ile sınavlarını tamamlayacaklar.

AÖL sınav süresi ne kadar?

Her bir ders için 20 soruluk ayrı sınavlar yapılacak ve öğrencilere 25 dakika süre tanınacak. Öğrenciler AÖL online sınav uygulamasında cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacak.

AÖL sınavı saat kaçta başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarının sınavlarına ilişkin illere yazı gönderildi. Buna göre; Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30’dan 10 Aralık saat 23.59’a kadar; çevrim için ortamda yapılması kararlaştırıldı. Sınavlar; bu döneme mahsus çevrim içi gerçekleştirilecek.

AÖL ders seçim tarihi ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için; daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin buna göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.

AÖL ders seçimi kimler yapacak?

AÖL ders seçimi şartı nedir? Sınavın ilk günü itibarıyla; 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut kriterler doğrultusunda istemeleri halinde ders seçimi yapabilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler de istemeleri halinde; dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce; alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri; 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek. Açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinin yüz yüze eğitim ile verilen dersleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.