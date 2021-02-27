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Eğitim AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavları 25 Şubat'ta başladı. Sınava giren AÖL öğrencileri sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 17:34:00 -
AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Açık Lise AÖL sınavına giriş yapan adaylar AÖL sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor.

AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınavı online olarak Pazartesi günü sonuna kadar devam edecek. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖL 1. dönem sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL online sınavı için AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci girişi yapılarak sınava katılınıyor.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL sınavları nasıl değerlendirilecek?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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