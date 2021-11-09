AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 AÖL 1. dönem sınav tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek olan AÖL sınav takvimi açıkladı. AÖL kayıt yenilemesi yapan adaylar 2021 AÖL 1. dönem sınavına girmeye de hak kazanmakta. AÖL sınavına hazırlananlar MEB 2021 AÖL 1. dönem sınav tarihlerini sorguluyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

AÖL 2021 1. dönem sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MEB’in açıklamasına göre, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları da ne zaman yapılacağı netlik kazanmış oldu. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin katılacağı AÖL 1. dönem sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖL sınav giriş belgeleri 1 Aralık'ta MEB sitesi üzerinden açıklanacak.

Açık lise (AÖL) sınavı nasıl yapılacak?

Korona salgını koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.