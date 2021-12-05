Açık öğretim lisesi öğrencileri 1.dönem sınavlarını aralık ayında tamamlayacak. Sınava giren öğrenciler ise sonuçların ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. Dönem 2021 sonucu ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları 4 Aralık saat 09.30 ile 10 Aralık 23.59 arasında salgın sebebiyle online olarak yapılacak. Yapılan açıklamada, “Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır.

1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, “…İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması…” şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

4.Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

Sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı da merak konusunu. AÖL sınav sonuçlarının aralık ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.