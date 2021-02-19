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Eğitim

AÖF’de kaç sınav var? AÖF’de kaç sınav yapılır? AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınav kaç puanla geçilir? AÖF’de kaç tane sınav yapılır? soruları AÖF okuyacaklar tarafından sorgulanmakta. Anadolu Üniversitesi AÖF’de okuyabilmek için ÖSYM YKS sınavına girmek gerekiyor. AÖF’ye kayıt yaptıran öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi çerçevesinde AÖF sınavlarına girmekte. Peki AÖF’de kaç sınav yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:29:00 -
AÖF’de kaç sınav var? AÖF’de kaç sınav yapılır? AÖF sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde okumak için en az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için yeni kayıt, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş Sınavı (DGS), örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş Sınavı ile, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için ikinci Üniversite tercihinde bulunarak okunabilmekte. 

AÖF’de kaç sınav var?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde (AÖF) güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır.

AÖF sınavı kaç tane

Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. Ancak dönemlik sistem uygulamasında, yasalarla çizilen öğretim zamanları ve bir milyonun üzerindeki öğrencimizin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı bir takvimle çalışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.

AÖF ders geçme harfleri nedir?

Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Örneğin Güz Döneminde Akademik Durumu Uyarı olan bir öğrencinin, koşullu geçer not aldığı (CD, DC, DD) derslerini, Bahar Döneminde genel not ortalamasını yükselterek (En az 2,00)  kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki akademik durum uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF

AÖF bütünleme sınavı var mı?

"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için Açıköğretim Dönemlik-Kredili sistemde Bütünleme Sınavının mümkün olamayacağı" kararının aynen uygulanmasına 14.08.2014 tarih ve 6 sayılı Anadolu Üniversitesi Senatosunca karar verilmiştir. Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.

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