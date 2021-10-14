AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi
2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları başladı. YKS 2. ek yerleştirme başvuruları ne zaman? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları 14-18 Ekim tarihleri arasında alınacak. İşte YKS 2. ek yerleştirme AÖF, AÖF ATA boş kontenjanlar 2021...
ÖSYM 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattı. Adaylar 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS 2. ek yerleştirme tercih sürecinin başlamasıyla bilikte ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme kılavuzu da sorgulanır oldu. ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme kılavuzunu açıkladı. YKS 2. ek yerleştirme kılavuzuna göre Anadolu Üniversitesi AÖF ile Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ek yerleştirme ile öğrenci alımı yapılacak bölümler ve boş kontenjanları açıkladı. İşte AÖF ve ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi...