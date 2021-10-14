  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi
Eğitim

AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi

2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları başladı. YKS 2. ek yerleştirme başvuruları ne zaman? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları 14-18 Ekim tarihleri arasında alınacak. İşte YKS 2. ek yerleştirme AÖF, AÖF ATA boş kontenjanlar 2021...

Yeniakit Publisher
2021-10-14 11:46:00 - 2021-10-14 11:46:58
AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi

ÖSYM 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattı. Adaylar 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS 2. ek yerleştirme tercih sürecinin başlamasıyla bilikte ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme kılavuzu da sorgulanır oldu. ÖSYM 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme kılavuzunu açıkladı. YKS 2. ek yerleştirme kılavuzuna göre Anadolu Üniversitesi AÖF ile Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ek yerleştirme ile öğrenci alımı yapılacak bölümler ve boş kontenjanları açıkladı. İşte AÖF ve ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefetin anketçisi ağzındaki baklayı çıkardı
Gündem

Muhalefetin anketçisi ağzındaki baklayı çıkardı

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olursa olsun önemli olmadığını belirterek, ağzındaki bakl..
İran'a savaş tehdidi: Seçenekler masada
Dünya

İran'a savaş tehdidi: Seçenekler masada

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer konusunda devam eden müzakerelerde sürenin kısaldığını, ..
Merkez Bankası'nda görev değişimi
Ekonomi

Merkez Bankası'nda görev değişimi

Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş gö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay