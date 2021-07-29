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Eğitim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2021?
Eğitim

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2021?

AÖF yaz okulu kayıt günlerinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-07-29 17:29:00 -
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2021?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıt yenileme işlemleri 5-9 Temmuz 2021 tarihinde yapılmıştı. Kayıt işlemleri sonrasında öğrenciler, yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2021?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

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