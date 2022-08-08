Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavının tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihi 2022:

AÖF öğrencileri yaz okulu sınavının tarihini araştırmaya başladı. AÖF yaz okulu sınava 13 Ağustos 2022'de yapılacak.

AÖF yaz okulu nedir?

Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi AÖF yaz okulu uygulaması ile güz ve bahar dönemlerinde dahil, aktif yada pasif olan, (kayıt yeniletmemiş öğrencilerde) dönem ve yıl fark etmeksizin alttan kalan veya üstten hiç almadığınız dersleri yaz döneminde alabileceğiniz uygulamaya yaz okulu denmektedir. Öğrenciler yaz okulunda notları düşük olan derslerini yükselmek içinde girebilirler.

Kimler AÖF yaz okulu sınavına girebilir?

AÖF'den yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir" denildi.