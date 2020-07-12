Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bu sene “Yaz Okulu” yerine “Üç ders sınavı” yapmaya karar vermişti. Yapılan resmi açıklamada bu sene yaz okulu olmayacağı belirtilmişti. Ancak AÖF öğrencilerin talepleri doğrultusunda üniversite yönetim kurulu önemli bir toplantı yaptı. Söz konusu toplantıda öğrencilerin talepleri olumlu karşılandı ve “Yaz Okulu” açılmasına karar verildi.

Bu gelişmenin ardından AÖF öğrencileri “AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden yaz okulu sistemi hakkında önemli bir açıklama geldi.

Açıklamada, “Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır. Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Yaz okulu başvuru tarihi ise henüz açıklanmadı.