Açıköğretim öğrencileri 2020 yılında yaz okulununu açılıp açılmayacağını araştırıyor. AÖF kısa bir üre önce yaz okulu yerine üç ders sınavı uygulanacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamada “Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır” kullanılmıştı.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

AÖF üç ders sınavı kararından vazgeçti ve yaz okulunun açılacağını duyurdu!

AÖF yaz okulu kayıtları 2020 | Bu sene yaz okulu açılacak mı AÖF

Bu sene AÖF’de yaz okulu uygulanacak. Yapılan açıklamada yaz okulu sınavlarının eylül ayında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır. Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Yaz okulu başvuru tarihi ise henüz açıklanmadı.