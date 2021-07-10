AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır?
AÖF yaz okulu kayıtları için geri sayım başladı. 5 Temmuz Pazartesi günü başlayan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu kayıtları bu hafta sona erecek. AÖF kayıtlarını merak eden öğrenciler AÖF yaz okulu kayıtlarının nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? İşte, 2021 AÖF yaz okulu kayıtları hakkında ayrıntılar.
AÖF yaz okulu kayıt günlerinde son gelindi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları bu akşam 22:00'da sona erecek olması nedeniyle 'AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır?' sorusu merak kazandı.
AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır?
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman sona erecek?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;
05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başladı.
09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.