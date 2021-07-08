AÖF yaz okulu hangi dersler açılacak 2021? AÖF yaz okulu hangi ünitelerden sorumluyuz?

2021 AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri ne zaman sona ereceği de yine öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖF yaz okulu nasıl olacak?

▪ Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

o Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler,

FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir. o Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.

▪ Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.

▪ Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

▪ Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.

▪ Ders seçimi sonunda alınan derslerin sayısına göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi yapılması mümkün değildir.

▪ Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.

▪ Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl yapılır?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

▪ Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

▪ İkinci aşamada ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceksiniz.

▪ Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi yapılması mümkün değildir.

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