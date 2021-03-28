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Eğitim AÖF vizeleri ne zaman? AÖF bahar dönemi sınav takvimi
Eğitim

AÖF vizeleri ne zaman? AÖF bahar dönemi sınav takvimi

AÖF vizeleri kaç gün sürecek? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi vizelerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav takvimi belli oldu mu? AÖF vizeleri ne zaman? AÖF vizeleri kaç gün?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 21:49:00 -
AÖF vizeleri ne zaman? AÖF bahar dönemi sınav takvimi

AÖF vize sınavları ne zaman başlıyor? Eğitim hayatlarına AÖF'de devam edenler bahar dönemi sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, bahar dönemi vizeleri ne zaman ayın kaçında?

AÖF vizeleri ne zaman? AÖF bahar dönemi sınav takvimi

Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav takvimi açıklandı. Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF vizeleri online olarak yapılacak. AÖF vize takvimi şöyle:

2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

AÖF bahar dönemi final sınavları ise 29-30 Mayıs 2021'de yapılacak.

AÖF SINAV SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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