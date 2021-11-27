AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF güz dönemi vize soruları cevap anahtarı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak. Cumartesi günü oturumlarını tamamlayanlar ise sınav soru ve cevap anahtarlarının yayımlanıp yayımlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF soruları ne zaman açıklanır?
AÖF öğrencileri bu hafta ara sınav heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde tamamlanacak. Cumartesi günü oturumun tamamlayanlar ise soru ve cevap anahtarlarının açıklanıp açıklanmayacağını araştırıyor.
AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF güz dönemi vize soruları cevap anahtarı
AÖF öğrencileri sınavların ardından soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. AÖF tüm oturumlar tamamlandıktan birkaç gün sonra soru ve cevap anahtarını açıklayacaktır. Sınav sonuçlarının ise 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti