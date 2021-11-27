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Eğitim AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF güz dönemi vize soruları cevap anahtarı
Eğitim

AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF güz dönemi vize soruları cevap anahtarı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak. Cumartesi günü oturumlarını tamamlayanlar ise sınav soru ve cevap anahtarlarının yayımlanıp yayımlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF soruları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-11-27 15:48:00 -
AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF güz dönemi vize soruları cevap anahtarı

AÖF öğrencileri bu hafta ara sınav heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde tamamlanacak. Cumartesi günü oturumun tamamlayanlar ise soru ve cevap anahtarlarının açıklanıp açıklanmayacağını araştırıyor.

AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF güz dönemi vize soruları cevap anahtarı

AÖF öğrencileri sınavların ardından soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. AÖF tüm oturumlar tamamlandıktan birkaç gün sonra soru ve cevap anahtarını açıklayacaktır. Sınav sonuçlarının ise 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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