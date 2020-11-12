Açıköğretim sınavları online mı? Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF sınavları geçtiğimiz dönemde online olarak yapıldı. Milyonlarca AÖF öğrencisi 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor.

AÖF sınav takvimi | AÖF sınavları online mı?

Milyonlarca öğrenci sınavların okullarda mı yoksa internetten mi yapılacağını merak ediyor. AÖF güz dönemi sınavları online yani çevrimiçi olarak yapılacak. Güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

AÖF sınav takvimi:

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021