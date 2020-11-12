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Eğitim AÖF sınav takvimi | AÖF sınavları online mı?
Eğitim

AÖF sınav takvimi | AÖF sınavları online mı?

AÖF sınavları nerede yapılacak? Açıköğretim Fakültesi öğrencileri birinci dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınavları online mı yapılacak? | AÖF sınavları ne zaman? | AÖF sınav tarihleri

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:55:00 -
AÖF sınav takvimi | AÖF sınavları online mı?

Açıköğretim sınavları online mı? Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF sınavları geçtiğimiz dönemde online olarak yapıldı. Milyonlarca AÖF öğrencisi 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor.

AÖF sınav takvimi | AÖF sınavları online mı?

Milyonlarca öğrenci sınavların okullarda mı yoksa internetten mi yapılacağını merak ediyor. AÖF güz dönemi sınavları online yani çevrimiçi olarak yapılacak. Güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

AÖF sınav takvimi:

Güz Dönemi Ara Sınavı  12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı               16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı              10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı           29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı               08 Ağustos 2021

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