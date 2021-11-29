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Eğitim AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF vize cevap anahtarı
Eğitim

AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF vize cevap anahtarı

AÖF sınav soruları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Sınavlarını tamamlayan adaylar soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konu hakkında beklenen açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 15:47:00 -
AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF vize cevap anahtarı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vizeleri 27-28 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sorular ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF soru ve cevap anahtarına nereden bakılır?

AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF vize cevap anahtarı

AÖF güz dönemi birinci ara sınavlar tamamlandı. Sınav soru ve cevap anahtarları ise 29 Kasım Pazartesi günü yayımlandı. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına Ekampüs web sitesi ya da uygulamasından ulaşabilirsiniz.

AÖF sınav sonuçlarının ise 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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