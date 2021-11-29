AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF vize cevap anahtarı
AÖF sınav soruları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Sınavlarını tamamlayan adaylar soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konu hakkında beklenen açıklama geldi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vizeleri 27-28 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sorular ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF soru ve cevap anahtarına nereden bakılır?
AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF vize cevap anahtarı
AÖF güz dönemi birinci ara sınavlar tamamlandı. Sınav soru ve cevap anahtarları ise 29 Kasım Pazartesi günü yayımlandı. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına Ekampüs web sitesi ya da uygulamasından ulaşabilirsiniz.
AÖF sınav sonuçlarının ise 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti