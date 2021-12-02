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Eğitim AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı
Eğitim

AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:55:00 - 2021-12-03 10:37:36
AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.

AÖF sınav sonuçları açıklandı 

Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

Aöf final sınavı ne zaman?

AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

Ata, Aöf sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre ATA AÖF ara sınavları (vize) 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yüz yüze olarak gerçekleştirilecek sınavda öğrenciler ilk 7 üniteden sorumlu olacaklar.

Aöf sınav puanları nasıl hesaplanır?

Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır. Toplam: 74'tür. Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır

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