AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2021 AÖF final sınav tarihleri ne zaman, saat kaçta? Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri belli oldu. AÖF fark dersleri sınav giriş ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden sorgulama yapacak öğrenciler için AÖF fark dersleri sınav giriş ekranı detayları..
2021 AÖF final sınav tarihleri ne zaman, saat kaçta?
Güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. Online olarak gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencileri için sınav takvimi belli oldu. Sınav giriş ekranı öğrencilerin erişimine açıldı.
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, '2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.' denildi.
1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınav tarihleri:
16 Ocak 2021 Cumartesi
17 Ocak 2021 Pazar
18 Ocak 2021 Pazartesi
3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınav tarihleri:
23 Ocak 2021 Cumartesi
24 Ocak 2021 Pazar
25 Ocak 2021 Pazartesi