Anadolu Üniversitesi öğrencileri, askere gitmeleri durumunda öğrenciliklerinin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, askere giden AÖF okuyabilir mi?

AÖF okurken askere gidilir mi?

AÖF öğrencileri dilerlerse öğrencilikleri devam ederken askerlik yapabilir. Öğrenciler “Askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur” yazısını askerlik şubelerine iletebilirler.

Askerlik tecili için yaş sınırı var mıdır?

Konu hakkında AÖF'den yapılan açıklama şöyle:

Üniversitemize gönderilen Milli Savunma Bakanlığının 10/08/2018 tarihli ve 375580-18 sayılı yazısında; “Üniversiteler tarafından yükseköğrenime yeni kayıt olanlar ile mezun/terk durumundaki yükümlülere ait bilgileri içeren ve askerlik şubelerine gönderilen “Öğrenci Belgesi” düzenleme ve gönderme uygulamasına 27 Ağustos 2018 tarihi itibari ile son verilmiştir.” denilmektedir.

Buna göre Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kaydı silinenler ve mezunlara ait bilgiler web servisleri aracılığıyla elektronik ortamda YÖKSİS üzerinden Milli Savunma Bakanlığına gönderilmektedir. Askerlik şubeleri, çağı geldiği hâlde zamanında başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uygulamaktadır. Doğacak mağduriyetten Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

7179 Sayılı Askerlik Erteleme Madde 20- (2) Yükümlülerin ..., fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir. Bu kapsamda; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilere 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar erteleme talep gönderilecek olup yaşını dolduran öğrencilere erteleme talebi gönderilmeyecektir.

2019-2020 Öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için 29 yaş uygulaması devam edecektir. 1111 sayılı Kanun’daki düzenleme ile azami öğrenim süresini aşan 29 yaşın altındaki öğrencilerden “Kaydını Yeniletmeyen” öğrencilere Askerlik Şubelerince “Yoklama Çağrısı” çıkartılmakta olup cezai işlem başlatılmaktadır.

29 yaşın altında askerlik çağı gelmiş olup güz dönemi veya bahar döneminde kaydını yeniletmeyen öğrencilerin cezai işleme tabi olmamaları ve mezuniyet haklarını kaybetmemeleri için mutlaka Askerlik Şubelerine bizzat başvurmaları gerekmektedir. İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, askerlik tecil işlemlerinden yararlanamaz.

İkinci Üniversite kapsamında kayıtlı öğrencilerden, örgün öğretimdeki kaydını sildirip tecil işlemlerinin Fakültemizce yürütülmesini isteyenler, örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belgeyi ve askerlik ilişiksiz belgesini bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürolarına vereceklerdir. Ayrıca, ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına 2015-2016 öğretim yılından önce İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden ön lisans diplomasının fotokopisini ve askerlik ilişiksiz belgesini bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürolarına vereceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı erkek öğrencilerden, askerliğini yapmayanların yukarıdaki açıklamalara göre öğrenimlerini planlamaları yararına olacaktır.