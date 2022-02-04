AÖF kayıtları 2022 son dakika: AÖF kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim bahar dönemi ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıt yenileme dönemi konusu Google'da merak konusu oldu. AÖF bahar dönemi 2022 kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler için ders ekle çıkar tarih ne zaman yapılaca netlik kazandı. AÖF final sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖF öğrencilerinin merak ettiği bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ve ders seçimine ilişkin takvim sorgulanır oldu.

2022 AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

AÖF kayıt ücretini ödeyen kayıt yenilemiş olur mu?

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

2022 AÖF kayıtlar nasıl yapılır? AÖF ders seçimi nasıl yapılacak?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez. Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez. Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

AÖF bahar dönemi ders ücreti ne zaman ödenecek?

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir. Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır. 2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir. 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.