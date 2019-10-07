AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılıyor? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF’de kayıt yenileme haftası başladı. Kayıt yenilemesi gereken binlerce kişi işlemleri nasıl yapacağını araştırmaya başladı. İşte, merak ettiğiniz “AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılıyor?” sorusunun cevabı. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Binlerce AÖF öğrencisi kayıt yenileme tarihlerini ve bu dönemde neler yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Öğrencilerin merakla beklediği kayıt yenileme işleminin tarihiyle ilgili AÖF'den açıklama geldi.

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri 7 Ekim-18 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılıyor?

Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresine girmesi gerekiyor. Kayıt otomasyonu bağlantısından 'Kayıt Yenileme' linkine tıklayarak kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Ders seçimi yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.

AÖF kayıt ücretleri ne kadar?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.