AÖF kayıt yenileme bahar dönemi 2022 ne zaman? 2022 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri Açıköğretim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinde bulunacak öğrenciler tarafnıdan merak ediliyor. 2022 AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen öğrenciler aman dikkat! Peki 2022 kayıt yenileme hangi tarihlerde yapılacak? 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlayacak hangi tarihte bitecek? şte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme hakkında tüm detaylar…

AÖF kayıt tarihleri 2022

AÖF kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Binlerce aday, 2021-2022 Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri için kayıt işlemlerinin başlamasını bekliyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman?

2021 AÖF güz dönemi final sınavlarının ardından sonuçlarını öğrenen öğrencilerden mezun olabilmek için ikinci döneme kayıt yaptıracak olanlar kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme 2022 bahar dönemi ne zaman? AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri...

2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başladı mı?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat 2022 tarihinde saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayacak. AÖF 2022 Bahar dönemi kayıtları 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF 2022 bahar dönemi kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatacak?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilecek.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecek.

2022 AÖF bahar dönemi ara sınavı, dönem sonu, yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF 2022 Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

AÖF 2022 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

AÖF 2022 Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022