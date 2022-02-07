AÖF kayıt ücretleri… 2022 AÖF bahar dönemi kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

AÖF bahar dönemi kayıt yenilemesi yapacak öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. AÖF Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00’de sona erecektir. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır. Peki AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yataırılıyor? AÖF kayıt ücreti son ödeme tarihi ne zaman?

2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.

AÖF kayıt yenileme kılavuzu için tıklayın