AÖF kayıt tarihleri 2022: 2022 AÖF ikinci üniversite kayıt ne zaman? İkinci üniversite yeni kayıt ücretleri ne kadar?

27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri yapılacak. üniversite tercihlerinin ardından sonuçların açıklanmasından sonra bu kez üniversite kayıtları alacak. ÖSYM’nin kılavuzuna göre, üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite kayıtlarının belli olmasıyla birlikte AÖF ikinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyenler ile AÖF iktisad ve işletme bölümlerini tercih edecekler AÖF 2022 kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme ne zaman? 2022 AÖF ikinci üniversite kayıt ne zaman? 2022 AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF ikinci üniversite yeni kayıt ücretleri ne kadar?

ÖSYM’nin 2022 YKS kılavuzuna göre üniversite kayıt tarihleri netleşti. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2022 AÖF ikinci üniversite kayıt ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

AÖF ikinci üniversite yeni kayıt ücretleri ne kadar?

AÖF ikinci üniversite 2022 kayıt ücretleri sınavsız ikinci üniversite tercihi yapan ve kayıt yaptıracak adaylar tarafından merak ediliyor. AÖF ikinci üniversite 2022 kayıt ücretleri henüz netlik kazanmadı. AÖF ikinci üniversite 2021 ücretleri şu şekilde olmuştu: