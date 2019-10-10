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AÖF ikinci üniversite bölümleri | Sınavsız ikinci üniversite başvuru ücretleri

AÖF ikinci üniversite kayıtları 02 Eylül 2019 – 18 Ekim 2019 tarihleri arasında yapıcak. Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite okumak isteyenlerin merak ettiği konuların başında AÖF ikinci üniversite bölümleri hangileri? sorusu yer almakta. Peki AÖF ikinci üniversite bölümleri neler? AÖF sınavsız ikinci üniversite başvuru ücretleri ne kadar?

10 Ekim 2019 Perşembe 11:14
AÖF ikinci üniversite bölümleri | Sınavsız ikinci üniversite başvuru ücretleri

Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları 02 Eylül 2019 – 18 Ekim 2019 tarihleri arasında yapıcak. Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite okumak isteyenlerin merak ettiği konuların başında AÖF ikinci üniversite bölümleri hangileri? sorusu yer almakta. Peki AÖF ikinci üniversite bölümleri neler? AÖF sınavsız ikinci üniversite başvuru ücretleri ne kadar?

Adaylar, Kayıt Otomasyonunda bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İşte AÖF ikinci üniversite bölümleri ve Sınavsız ikinci üniversite başvuru ücretleri

 

AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler başvurabilir?

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:14
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