Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi ders seçimi ne zaman? sorusu üniversite öğrencileri tarafından merakla araştırılmakta. Anadolu Üniversitesi 2019‒2020 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılmakta. Peki AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır?

Öğrencilerin kendilerinden istenen bazı bilgileri sağladıkları Öğrenci Bilgi Formu, çeşitli anketler, AYÖS (Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ve Pedagojik Formasyon başvuruları vb. işlemler bu sistemden gerçekleştirilir. Ayrıca öğrenci işleri çalışanlarının yapmaları gereken bazı işlemler de bu sistem üzerinden gerçekleştirilir.

Anadolu Üniversitesi 2019‒2020 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

16 - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen gün ve 00:15 ‒ 23:59 saatleri arasında, Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacaktır

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; lisans öğrencileri için kayıt yenileme ve/veya ders seçim günleri;

7.yarıyıl ve üstü öğrenciler 16-17 Eylül 2019 Pazartesi-Salı

5.yarıyıl ve üstü öğrenciler 18 Eylül 2019 Çarşamba

3.yarıyıl ve üstü öğrenciler 19 Eylül 2019 Perşembe

1.yarıyıl ve üstü öğrenciler 20 Eylül 2019 Cuma

Anadolu Üniversitesi ön lisans programlarında kayıt yenileme nasıl yapılır?

Eczacılık Fakültesinin 9. yarıyıl ve üstü öğrencileri 16 Eylül 2019 Pazartesi; 7. yarıyıl ve üstü öğrencileri 17 Eylül 2019 Salı; diğer öğrencileri ise yukarıdaki sıralamaya tabidir.

Ön lisans programlarında kayıt yenileme, “Kayıt Yenileme Haftası” süresince ilgili birim tarafından belirlenen ve ilan edilen programa göre yapılacaktır.

Enstitülerde kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri, “Kayıt Yenileme Haftası” süresince yapılacaktır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri; https://anasis.anadolu.edu.tr sistemine girerek “Öğrenci İşlemleri” menüsünün altındaki “Kayıt İşlemleri” ilgili periyot seçeneğini kullanarak veya ilgili birimin öğrenci işleri aracılığıyla kaydını yeniletmek zorundadır.

Mobil web sitesinden (cep telefonlarından) kayıt yenileme hizmeti verilmemektedir.

Seçtiğiniz dersin grubunu değiştirmek için 'Açılan Dersler' panelinde dersin diğer grubunu seçmeniz yeterlidir. Bu durumda üzerinizdeki ders otomatik olarak bırakılıp yeni ders yüklenecektir.

“Anadolu Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi”ne göre “Ekle-Sil Haftası”nın sonuna kadar Akademik Danışmanınız ile yüz yüze görüşerek ders seçim onayı almanız ve ders seçim onayı verilen belgenin önlisans/lisans programları için 2 kopya, lisansüstü programlar için ise 3 kopya çıktısını alıp imzalayarak akademik danışmanınıza imzalatmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ders seçim işleminiz tamamlanmamış kabul edilecektir.

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