AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı 2022 ne zaman? AÖF 2022 sınav takvimi
AÖF finaller ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF finalleri ne zaman? AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman ayın kaçında?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman ayın kaçında yapılacak?
AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı 2022 ne zaman? AÖF 2022 sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Dönüm sonu sınavlarının yüz yüze olup olmayacağı ise merak konusu. Güz dönemi vizeleri yüz yüze yapıldı. AÖF’den yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti