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Eğitim AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı 2022 ne zaman? AÖF 2022 sınav takvimi
Eğitim

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı 2022 ne zaman? AÖF 2022 sınav takvimi

AÖF finaller ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF finalleri ne zaman? AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman ayın kaçında?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:01:00 -
AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı 2022 ne zaman? AÖF 2022 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman ayın kaçında yapılacak?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı 2022 ne zaman? AÖF 2022 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Dönüm sonu sınavlarının yüz yüze olup olmayacağı ise merak konusu. Güz dönemi vizeleri yüz yüze yapıldı. AÖF’den yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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