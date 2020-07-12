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Eğitim

AÖF final sonuçları açıklandı mı? | AÖF sınav sonuçları sorgula

AÖF final sonuçları | Açıköğretim fakültesi öğrencileri bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Pek çok öğrenci “AÖF sonuçları” , “AÖF final sonuçları açıklandı mı?” , “AÖF sınav sonuçları sorgula”, “AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:08:00 -
AÖF final sonuçları açıklandı mı? | AÖF sınav sonuçları sorgula

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavları 24 Haziran ile 8 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Öğrenciler sınavların ardından sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

AÖF final sonuçları açıklandı mı? | AÖF sınav sonuçları sorgula

Açıköğretim fakültesinden yapılan açıklamada dönem sonu sınavlar sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Koronavirüs salgını sebebiyle online olarak yapılan sınavların sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki fotoğrafa tıklayınız. 

AÖF nedir?

Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş, uzaktan eğitim yöntemiyle öğrencilere hizmet veren, Anadolu Üniversitesi’nin bir fakültesidir.  AÖF, üniversite okumak isteyipte, maddi zorluklar yüzünden okuyamayan ya da ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan,  örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilere büyük kolaylık sağlayan bir sistemdir. Açıköğretim Fakültesi’nde devam zorunluluğu olmadığından, derslere girmeden sadece sınavlara girerek devam edebileceğiniz bir sistemdir.

Açıköğretim Fakültesi,  tüm Türkiye’de hizmet veren bir sistem olmasının yanısıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diğer Türk Cumhuriyetleri ve Batı Avrupa’da ki Türk vatandaşlarına hizmet vermektedir.

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