AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav giriş yeri öğren | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavının ne zaman yapılacağını, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF finalleri sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Dönüm sonu sınavlarının yüz yüze olup olmayacağı ise merak konusu. Güz dönemi vizeleri yüz yüze yapıldı. AÖF’den yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.
AÖF final sınavı giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş yerlerinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti