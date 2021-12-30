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Eğitim AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş yeri öğren | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavının ne zaman yapılacağını, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 12:13:00 -
AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF finalleri sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Dönüm sonu sınavlarının yüz yüze olup olmayacağı ise merak konusu. Güz dönemi vizeleri yüz yüze yapıldı. AÖF’den yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.

AÖF final sınavı giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş yerlerinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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