AÖF final çevrimiçi sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav girişi nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları karona salgını nedeniyle online olarak yapıldı. AÖF final sınav tarihini merak eden öğrenciler AÖF final sınavı çevrimiçi mi yapılacak? AÖF final çevrimiçi sınavları ne zaman yapılacak? sorularının cevabını merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi’nden AÖF final sınavlarına ilişkin son dakika açkılaması geldi. Peki AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavı online nasıl yapılır?
AÖF final sınavı tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama sonrası kezinlik kazandı. AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi. AÖF sınavları, koronavirüsü pandemisi sebebiyle online olarak yapılacak. Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları:
1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl Fark Dersleri için 16-17-18 Ocak 2021
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.
AÖF final sınavı online nasıl yapılır?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
AÖF sınav giriş belgesi yayanlandı mı?
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.