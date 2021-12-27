AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 2020 AÖF vize ve final sınavı takvimi

2021-2022 AÖF sınav tarihleri ve AÖF sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. AÖF öğrencileri pandeminin etkisiyle bir dönem online yapılan ara sınav ve final sınavlarının 2021 yılında nasıl yapılacağını araştırıyor.

2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF sınavı nasıl değerlendiriliyor?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık tür kullanılabilmektedir.