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Eğitim AÖF DGS taban puanları 2021 DGS başvuruları DGS sınav tarihi
Eğitim

AÖF DGS taban puanları 2021 DGS başvuruları DGS sınav tarihi

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları merak ediliyor. ÖSYM 2021 DGS sınav takvimini açıkladı. Buna göre, DGS 2021 başvuruları 21 Mayıs itibariyle başladı. DGS son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2021. DGS geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. Peki DGS başvurusu nasıl yapılacak? AÖF DGS taban puanları 2021.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 12:09:00 -
AÖF DGS taban puanları 2021 DGS başvuruları DGS sınav tarihi

ÖSYM DGS başvuruları 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi. DGS başvuru ücreti 2021 yılı için 150 lira olarak belirlendi.

DGS ile nasıl okunur?

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2020-2021 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2020 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Adaylar, 2020-DGS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Adayların DGS kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

AÖF DGS taban puanları

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