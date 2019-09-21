AÖF ders seçimi | AÖF Sınav tarihleri 2019 2020 | AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula

Açık öğretimi Fakültesi öğrencileri ders seçimini internet üzerinden yapabilmekte. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi’nin web sitesi üzerinden ders seçimi kategorisinden TC numarası ve şifre ile AÖF ders seçimi yapabilmekte. İşte Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 AÖF başvuru, kayıt, kayıt yenileme, kayıt eklemek, ders seçimi sorgulama ekranı. AÖF Sınav tarihleri 2019 2020.

AÖF 2019-2020 akademik takvimi açıklandı. Yatay Geçiş Ders Ekleme internet başvuru ve kayıt tarihi 17-18 Ekim, mazeretli kayıt tarihi ise 18 Ekim süre ise 2 gün. AÖF açıköğretim iktisat, işletme kayıt yenileme ve kayıt silme tarihi ise, 7-18 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Mazeret kayıt tarihi de 18 Ekim 2019 Cuma. Süre ise 12 gün.

AÖF Sınav tarihleri 2019 2020

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı ne zaman? 14 - 15 Aralık 2019

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ne zaman? 18 - 19 Ocak 2020

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı ne zaman? 18 - 19 Nisan 2020

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ne zaman? 13 - 14 Haziran 2020

AÖF Yaz Okulu Sınavı ne zaman? 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavlarında birçok öğrenci ter döktü. AÖF öğrencileri şimdi merakla AÖF yaz okulu sonuçlarını bekliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu büyük önem taşıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sınav sonuçlarının önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.