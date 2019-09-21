0553 313 94 23

AÖF ders seçimi | AÖF Sınav tarihleri 2019 2020 | AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula

Açık öğretimi Fakültesi öğrencileri ders seçimini internet üzerinden yapabilmekte. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi’nin web sitesi üzerinden ders seçimi kategorisinden TC numarası ve şifre ile AÖF ders seçimi yapabilmekte. İşte Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 AÖF başvuru, kayıt, kayıt yenileme, kayıt eklemek, ders seçimi sorgulama ekranı. AÖF Sınav tarihleri 2019 2020.

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:20
AÖF ders seçimi | AÖF Sınav tarihleri 2019 2020 | AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula

Açık öğretimi Fakültesi öğrencileri ders seçimini internet üzerinden yapabilmekte. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi’nin web sitesi üzerinden ders seçimi kategorisinden TC numarası ve şifre ile AÖF ders seçimi yapabilmekte. İşte Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 AÖF başvuru, kayıt, kayıt yenileme, kayıt eklemek, ders seçimi sorgulama ekranı. AÖF Sınav tarihleri 2019 2020.

AÖF 2019-2020 akademik takvimi açıklandı.  Yatay Geçiş Ders Ekleme internet başvuru ve kayıt tarihi 17-18 Ekim, mazeretli kayıt tarihi ise 18 Ekim süre ise 2 gün. AÖF açıköğretim iktisat, işletme kayıt yenileme ve kayıt silme tarihi ise, 7-18 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Mazeret kayıt tarihi de 18 Ekim 2019 Cuma. Süre ise 12 gün.

AÖF Sınav tarihleri 2019 2020

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı ne zaman? 14 - 15 Aralık 2019

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ne zaman? 18 - 19 Ocak 2020

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı ne zaman? 18 - 19 Nisan 2020

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ne zaman? 13 - 14 Haziran 2020

AÖF Yaz Okulu Sınavı ne zaman? 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavlarında birçok öğrenci ter döktü. AÖF öğrencileri şimdi merakla AÖF yaz okulu sonuçlarını bekliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu büyük önem taşıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınav sonuçları için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sınav sonuçlarının önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:20
  1. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
  2. AÖF ders seçimi
  3. AÖF Sınav tarihleri 2019 2020
  4. AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'li Aycan: Süresiz nafaka mağdurlarını görmezden gelemeyiz
    1. MHP'li Aycan: Süresiz nafaka..
    2. Tahin pekmez ne kadar yenmeli? Tahin..
    3. Bakan Mehmet Nuri Ersoy hedeflenen..
    4. Fırat'ın doğusunda altıncı ortak..
    5. Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil..
    6. BM zirvesinde 'ABD-İran gerilimi' ve..
    7. İran duyurdu: Üç ülke arasında ilk kez..
    8. AÖF ders seçimi | AÖF Sınav tarihleri..
    9. Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    10. Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni..
    11. Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'den..
    12. Müslümanlara çektirdikleri eziyet..
    13. İdam konusunda bugüne kadar bir..
    14. Yiğitlik abidesi kadınlarımız var
    15. Kerbela’ya katılanlardan belasını..
    16. İbrahim Ethem hazretlerini ağlatan..
    17. Eğlence ve haz mutlulukla eşdeğer mi?
    18. İran Komutanı tüm dünyaya duyurdu!..
    19. Hz. Ömer’in idarecilerine hitabı
    20. Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf..
    21. Cenk Tosun gelen teklifleri geri..
    22. TEKNOFEST'e katılan kişi sayısını..
    23. Vatan sevgisi imandandır
    24. Türk Telekom için Morgan Stanley’e..
    25. Otomotivciler faizin düşmesini bekliyor
    26. Tasarruf için ortak karta geçmede ilk..
    27. AK Parti’den istifa eden Davutoğlu..
    28. Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu:..
    29. Trafikte kavga ettikleri albayı..
    30. Kuveyt Türk’e “En İyi Varlık Yönetimi”..
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin