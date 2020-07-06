AÖF final sınavları ne zaman?

24 Haziran tarihinde başlayan AÖF final sınavları 8 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. AÖF öğrencilerinin istediği gün ve saatte girebileceği online sınavların son günlerinde ise yoğunluk yaşanmaması için üniversiteden uyarı yapıldı.

AÖF Üç Ders Sınavı 2020 ne zaman?

"Üç Ders Sınavı" internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. "Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.

AÖF ders geçme notu kaç?

Öğrencilerin lehine diyebileceğimiz ders geçme notu 30’a indirilmişti. Hatırlarsanız geçme notu bundan önce 35'ti. Geçme notunun 30’a inmesi ile 30’un altında kalan her not FF alarak doğrudan kalacak, 30’un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacak.

Buna göre 9. maddede yapılan değişiklik ile; ”Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur. “ şeklinde değiştirildi.

Buna göre 9. maddede yapılan değişiklik ile; ”Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur. “ şeklinde değiştirildi.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF HARF NOTLARI

Not Aralığı – Harf Notu – Not Değeri

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

DERS GEÇME NOTU

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakultesi'nde uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliğindeki İngilizce dersler hariç derslerde geçme notu 30’dur. Öğrencinin “Başarı Notu”nda “Başarı Notu” ve “Harf Notu” açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda; Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30’un altında ise öğrenci FF “Harf Notu” ile değerlendirilir.Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş “z değeri”ne Tablo 1’de karşılık gelen “Harf Notu” öğrenciye atanır.