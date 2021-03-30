AÖF bahar dönemi ara sınavlarına az bir süre kalması üzerine birçok öğrenci, AÖF bahar dönemi ara sınav tarihlerini araştırmaya başladı. AÖF bünyesinde lisans ve ön lisans öğrenim gören öğrenciler, AÖF bahar dönemi ara sınav tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi sınavların online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri belli mi? AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

Açıktan üniversite mezunu olmak isteyen öğrenciler, AÖF bünyesinde eğitimlerine devam ediyor. Söz konusu öğrencilerin gündeminde AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri yer alıyor. Söz konusu sınavlar salgın nedeniyle online (çevrimiçi) ortamda gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi senatosunun aldığı karara göre 2021 yılında ders geçme notu 35 olarak belli oldu. AÖF dönem sonu (final) sınavlarının not ortalamasına etkisi ise yüzde 75 olarak belirlendi. AÖF ara sınavları ise öğrencilerin yarıyıl dönemlerine göre 2 grup olarak gerçekleştirilecek. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri belli mi? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri belli mi?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim vize sınavları 2 ve 6. yarıyıl için ilk sınavları 10,11,12 Nisan tarihlerinde 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17,18,19 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversitesinin resmi internet sayfasında yayımlanan akademik takvime göre dönem sonu sınavları (final) 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos tarihlerinde olacak. Salgın nedeniyle sınav takviminde değişiklik olabilir.