Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci için çevrimiçi sınav dönemi başladı. AÖF öğrencileri son iki dönemdir sınavları online olarak yapıyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak?

AÖF bahar dönemi sınavları online mı? AÖF sınav takvimi güncel

AÖF bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz dönem olduğu gibi çevrimiçi olarak yapılacak. AÖF bahar dönemi ara sınav takvimi şöyle:

2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

AÖF bahar dönemi final sınavları ise 29-30 Mayıs 2021'de yapılacak.

AÖF vize konuları neler 2021

AÖF öğrencileri bahar dönemi ara sınavlarında hangi konulardan sorumlu olduklarını merak ediyor. AÖF öğrencilerin sorumlu olacağı konuları açıkladı. 2021 ara sınav konuları için TIKLAYINIZ