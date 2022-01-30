AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2022: AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim yılı güz dönemini geri bırakmış olan AÖF öğrencileri şimdi 2022 AÖF bahar dönemi kayıtlarına odaklandı. AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi 17 Ekim 2021 tarihine kadar yapılmıştı. AÖF güz döneminin tamamlanmasıyla birlikte AÖF öğrencileri şimdi de 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2022 AÖF bahar dönemi kayıt işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman?

AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme tarihleri merak edildi. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF ders seçimleri ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat Pazartesi saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayıp, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak. AÖF ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.

AÖF bahar dönemi 2022 sınav tarihleri

2022 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

2022 AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

2022 AÖF Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

AÖF ders seçme işlemi nasıl yapılır?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. 4 dönem kayıt yenilemeyenlerin ilişiği kesilecek

AÖF tarafından yapılan duyuruda 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerinin kayıtlarının silineceği hatırlatıldı.

Duyuru metni şu şekilde: "17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.” hükmünü içermektedir. Buna göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kayıtlı olup, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir.

Bu durumda, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimizin kayıtları 2021-2022 Öğretim Yılında silinecektir. Öğrenimlerine devam etmek ve kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu süreçte kayıtlarını yeniletmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz."