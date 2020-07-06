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Eğitim

AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman bitiyor?

AÖF bahar dönemi final sınavları devam ediyor. Açık Öğretim Fakültesi iğrencileri için Bahar Dönemi final sınavları 24 haziran 2020'de başladı. Peki, AÖF bahar dönemi final sınavları için son gün ne zaman? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:16:00 -
AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman bitiyor?

AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman bitiyor?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır. Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır. Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.” ifadelerine yer verildi.

AÖF sınavlarına nasıl giriş yapılır?

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi;

AÖF FİNAL SINAVI OLMAK İÇİN TIKLAYIN

24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23:59'a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır. Bu 15 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

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