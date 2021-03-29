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Eğitim AÖF bahar dönemi ara sınavları nasıl yapılacak? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AÖF bahar dönemi ara sınavları nasıl yapılacak? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF’de okuyan öğrenciler AÖF bahar dönemi ara sınavı tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin açıklama yapmasından sonra AÖF bahar ara sınavları online mi yapılacak? sorusunu sormakta. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim yılı bahar dönemi ara sınav duyurusu yaptı. Peki AÖF sınav tarihleri 2021, AÖF ders seçimi ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi…

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:27:00 - 2021-03-29 16:31:55
AÖF bahar dönemi ara sınavları nasıl yapılacak? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde okuyan binlerce AÖF öğrencisi bahar dönemi ara sınav takvimini merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 

AÖF sınavları nasıl yapılacak?

2020-2021 bahar dönemi ara sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak. 2. Ve 6. Yarıyıl dersleri için sınavlar 10-11-12 Nisan’da düzenlenecek. 4. Ve 88. Yarıyıl dersleri için sınavlar ise bir sonraki hafta yapılacak. AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler. AÖF ders seçimi için tıklayın.

AÖF’de nasıl okunur?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

Aşağıda bizim öğrencimiz olabilmeniz için kayıt türleri ve koşulları yer almaktadır.

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar. AÖF detayları için tıklayın

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